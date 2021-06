Auffahrunfall zwischen Neusäß und Adelsried sorgt für Stau auf der A8

Am Montagabend kam es auf der A8 zwischen Neusäß und Adelsried zu einem schweren Auffahrunfall ereignet. Vier Menschen wurden verletzt. Die Autobahn war zeitweise gesperrt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A8 sind am Montagabend auf Höhe der Schwefelquelle zwischen Neusäß und Adelsried vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei passierte der Unfall um 19.33 Uhr, als ein Auto auf der linken Spur mit hoher Geschwindigkeit auf das vorausfahrende Auto auffuhr. Vier Insassen wurden laut Polizei leicht verletzt, zwei wurden in die Uniklinik Augsburg gebracht, zwei weitere ins Krankenhaus Günzburg. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Für die Dauer dieses Einsatzes wurde die A8 zeitweise in Richtung Ulm voll gesperrt.

Schwerer Unfall auf der A8: Verkehr staut sich kilometerweit

Daher staute sich der Verkehr bis zur Anschlussstelle Neusäß zurück. Nach 21 Uhr kam dann die Entwarnung: Die Pannenfahrzeuge waren abtransportiert, der Stau löste sich auf. An den Autos entstand Totalschaden. (AZ)

Der Verkehr staute sich bis zur Ausfahrt Neusäß. Foto: Marcus Merk

