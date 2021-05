Mit Tempo 300 auf der A8: VW zwingt Ferrari in die Leitplanke

Um eine Auto zu fahren was 250 kmh plus fährt, dafür braucht es heute nicht viel. Abgesehen, dass man sich solche Fahrzeuge notfalls ausleihen kann. Also weso sollte man neidisch sein, wenn jemand 1 oder 2 km auf der a8 300 kmh fahren kann? Übrigens habe ich letztes Jahr einen Ferrari auf der Autobahn a8 gesehen, der keine 200 kmh oder gar 300 kmh gefahren ist und als einer der wenigen auf Sicherheitsabstand geachtet hat. Im Gegensatz zu vielen Mittelklassewagenschumis. Ist der auch dabei an neid zu ersticken?

Solche Geschwindigkeiten haben im öffentlichen Verkehrsraum nichts zu suchen. Wie man sieht, können auch die Fahrer damit nicht umgehen. Wenn soviel los ist, dass auf einer dreispurigen Autobahn noch von der mittleren auf die linke Spur gewechselt wird, dann ist sie eben nicht frei. Und auch muss man mit einem entsprechenden Wechsel rechnen. Ob das in Ordnung ist oder nicht, ist erst mal zweitrangig.

Der VW hätte schauen müssen. Die Frage ist aber auch, konnte er den Ferrari oder auch ein anderes Fahrzeug an der Stelle sehen, wo er gewechselt hat. Es gilt auch für 250 oder hier 300 kmh das Sichtfahrgebot. Im Gegensatz zur Formal 1, wo Streckenposten mit Fahnen und Boxenfunk zur Verfügung stehen.

Das mit dem Drauffahren ist eine Spitzenidee. Die Unfallflucht wäre verhindert worden. Der Ferrarifahrer aber vermutlich schwer verletzt oder tot. Wahrscheinlich noch weitere. Sogar auf der Fahrbahn der Gegenrichtung wären die gefährdet gewesen durch herumfliegende Autoteile oder gar Autos. Egal was man von 300 kmh auf der Autobahn hält. Mehr Hirnu und Überlebensinstinkt hatte der Ferrarifahrer sicher. Der würde wahrscheinlich auch nicht mit 120 kmh einem LKW hinten drauf donnern, nur weil der ihm die Strasse blockiert.

Übrigens darf man mit jedem PKW alle Spuren der Autobahn benutzten. Die ganz linke wie die ganz rechte. Und nicht nur wenn man 200 plus fährt. Fürdieübrigens auch das rechtsfahrgebot gilt.

