Autofahrer baut Unfall in Neusäß und haut ab

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Neusäß. Der Fahrer eines dunklen BMW soll nach einem Unfall abgehauen sein.

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Neusäß. Laut Polizeibericht soll ein 56-Jähriger am Mittwoch gegen 18.30 Uhr von der Lohwaldstraße nach links in die Danziger Straße abgebogen sein. An der Einmündung kam dem Autofahrer demnach ein dunkler BMW entgegen. Der BMW soll die Linkskurve geschnitten und so das Fahrzeug des 56-Jährigen gestreift haben. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Doch anstatt sich um den Schaden zu kümmern, soll der Unbekannte Gas gegeben haben und geflüchtet sein. (kinp)