Neusäß/Berlin

17:30 Uhr

Von Neusäß bis nach Berlin gejoggt: Helmut Pfanz hat's geschafft

Plus Jeden Tag ein Marathon – die Strecke von Neusäß nach Berlin hat es in sich. Hinter dem Neusässer Helmut Pfanz liegt eine sportliche Höchstleistung.

Von Philipp Kinne

Er hat es geschafft. Helmut Pfanz ist von Neusäß aus bis nach Berlin gejoggt. Beinahe jeden Tag legte er die Strecke eines Marathons zurück – ab und zu sogar mehr. Am Brandenburger Tor in Berlin wurde er nun von Freunden und Familie empfangen. Hinter dem Neusässer liegt nicht nur eine sportliche Höchstleistung. Es sind die vielen Begegnungen mit den Menschen, die ihm in Erinnerung bleiben werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

