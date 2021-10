Neusäß

29.10.2021

Dreitägige Impfaktion an der Neusässer Titania-Therme

Vor der Neusässer Titania-Therme können sich Bürgerinnen und Bürger an drei Tagen impfen lassen.

Bereits am Allerheiligen-Feiertag beginnt eine Sonderimpfaktion in Neusäß. Die Stadt hat dieses Angebot in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Augsburg auf die Beine gestellt.

