Neusäß

06:00 Uhr

Eine Familienfrau mit später politischer Karriere: Erika Böhler wird 80

Plus Insgesamt zwölf Jahre lang war sie dritte Bürgermeisterin von Neusäß. In diesem Monat nun feiert Erika Böhler ihren 80. Geburtstag.

Erika Böhler hat in ihrem Leben wahrlich viel gesehen. Schon in jungen Jahren lebte sie mit ihrem Mann in Großbritannien und in Frankreich. Diese Weltoffenheit hat sie sich bewahrt. 1990 begann ihre politische Karriere in Neusäß als Stadträtin. Bereits sechs Jahre später wurde sie zur dritten Bürgermeisterin gewählt und wurde so auch Vorsitzende des Kulturausschusses – für insgesamt zwölf Jahre. In diesem Monat nun feiert Erika Böhler ihren 80. Geburtstag.

