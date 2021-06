Neusäß-Hainhofen

Sind die Krautgärten in Neusäß-Hainhofen zu wertvoll für Wohnhäuser?

Die Krautgärten in Hainhofen an der Schlipsheimer Straße sollen bebaut werden. Doch dies gefällt nicht jedem.

Plus Im Neusässer Stadtteil Hainhofen gibt es noch Krautgärten. Die Fläche wurde für Wohnbebauung ausgewiesen. Das sagt die Kreisheimatpfegerin dazu.

Von Regine Kahl

Wohnhäuser statt Krautgärten in Hainhofen? An dieser Frage ist in Neusäß eine Debatte entbrannt. Der Stadtrat hat das Areal Richtung Schmuttertal eigentlich für Bebauung vorgesehen, doch inzwischen treten einige der Politiker zumindest auf die Bremse. Ausschlaggebend war ein Vortrag der Kreisheimatpflegerin Gisela Mahnkopf, die im Planungs- und Umweltausschuss auf die geschichtliche Bedeutung der Krautgärten hinwies.

