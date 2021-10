Neusäß

06:00 Uhr

Mit Glasreiniger ins Gesicht gesprüht: Nachbarschaftsstreit in Neusäß eskaliert

Plus Weil ihre Nachbarin laut Musik hört, will sich eine 51-Jährige beschweren. An der Tür bekommt sie Reinigungsspray ins Gesicht. Der Fall landet vor Gericht.

Von Philipp Kinne

Es ist der traurige Höhepunkt eines andauernden Streits unter Nachbarinnen. Vor Gericht wird klar: Seit über einem Jahr gibt es in einem Mehrfamilienhaus in Neusäß beinahe wöchentlich Stress. Zu laute Musik, Beleidigungen oder angebliche Geruchsbelästigung - bislang lässt sich der Streit offenbar nicht befrieden. Nun beschäftigte sich das Augsburger Amtsgericht mit den beiden Nachbarinnen. Der Grund: Die eine soll der anderen mehrfach mit Glasreiniger in die Augen gesprüht haben. Bis heute will das Opfer unter den Folgen leiden.

