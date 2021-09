Neusäß

vor 32 Min.

Neue Stromtankstelle in Neusäß öffnet im Oktober

Ein Stecker steckt an einer Ladestation für Elektrofahrzeuge in einem Auto. In Neusäß soll im Oktober eine E-Tankstelle eröffnen.

Plus Neues Angebot für Fahrerinnen und Fahrer von E-Autos: Steinbacher Consult will Ladestationen im Beethovenpark in Neusäß für alle zugänglich machen.

Von Katja Röderer

Wer mit dem E-Auto durch Neusäß fährt, kann sich freuen. Hier wächst die Anzahl an Stromtankstellen. Jetzt bietet auch das Unternehmen Steinbacher Consult mit Hauptsitz in Neusäß sechs Ladesäulen im Beethovenpark an. Anfang Oktober sollen sie für alle Fahrerinnen und Fahrer von E-Autos zugänglich sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

