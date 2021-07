Neusäß

vor 34 Min.

Neusässer Künstler Wilhelm Spitzer stirbt mit 100 Jahren

Plus Er wurde 100 Jahre alt. Jetzt ist der Schöpfer vieler markanter Statuen in Neusäß, Wilhelm Spitzer, gestorben. Was ihn mit seiner Heimatstadt verband.

Der "Pampers-Rollschuhläufer" am Schmutterpark und die Brunnenfigur "Stelzenläufer", die in Ottmarshausen steht, haben ihren Schöpfer verloren: Ein halbes Jahr nach seinem 100. Geburtstag ist der Neusässer Altstadtrat und Künstler Wilhelm Spitzer jetzt gestorben. Politik und Kultur waren sein Leben. Auf beiden Ebenen war der Name Wilhelm Spitzer lange Jahre mit der Stadt Neusäß eng verbunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen