Neusäß

26.06.2021

Neusässer Stadträte lehnen digitale Sitzungsteilnahme ab

Die Möglichkeit der digitalen Teilnahme an Stadtratssitzungen ist in Neusäß durchgefallen.

Plus Es gibt für Stadt- und Gemeinderäte die neue Möglichkeit von Hybridsitzungen. Teilnehmer könnten sich dabei von zu Hause aus zuschalten. Warum diese Idee in Neusäß durchgefallen ist.

Von Regine Kahl

Corona macht's möglich: Stadt- und Gemeinderäte können künftig auch "Hybridsitzungen" machen. Was steckt hinter dem neuen Wort? Mandatsträger können sich online zuschalten und abstimmen. Nur der Bürgermeister muss als Sitzungsleiter am Tagungsort anwesend sein. In Neusäß fällt diese Idee jedoch mehrheitlich durch. Zu groß der Aufwand, zu hohe Kosten und zu große Unsicherheit bei der Technik, so die Hauptargumente im Verwaltungs- und Finanzausschuss gegen solche Mischformen bei Sitzungen.

