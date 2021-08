Schwerer Unfall: Autofahrerin erfasst in Neusäß einen Fußgänger

Tragischer Unfall in Neusäß: Ein Fußgänger wird in der Hauptstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Ein tragischer Unfall hat sich am Dienstagnachmittg in Neusäß in der Hauptstraße ereignet: Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, hat eine ältere Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen verloren und einen Fußgänger angefahren.

Autofahrerin verliert Kontrolle: Fußgänger in Neusäß schwer verletzt

Der Fußgänger wurde laut Polizei schwer verletzt. Das Unglück hat sich auf Höhe der Eisdiele in der Hauptstraße ereignet. Weitere Details sind noch nicht bekannt.