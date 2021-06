Sprayer beschmiert Fassaden in Neusäß mit Graffiti

Mit Schriftzeichen wie "HS" oder "PDs" beschmiert ein Unbekannter Fassaden und einen Radlader in Neusäß. Die Polizei ermittelt.

Mehrere Hausfassaden sind in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen in Neusäß mit Graffiti beschmiert worden. Laut Polizei trieb der Unbekannte sein Unwesen in der Gustav-Mahler-Straße. Der Täter besprühte zwei neuen Häuserfassaden und eine Terrassentür mit Schriftzeichen wie „HS“ und„PDs“. Zudem sprayte er an einem Radlader, der an einer Baustelle abgestellt war, an einer Felge die Buchstaben „HS“ und beschmierte die Tür mit männlichen Geschlechtsteilen.

Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 3500 Euro geschätzt. Die Polizei Gersthofen bittet unter der Telefonnummer 0821/323-1810 um Hinweise. (kinp)