Neusäß/Stadtbergen

06:46 Uhr

60 Jahre Mauerbau: Gibt es heute noch das Ost- und West-Denken?

Plus Am 13. August vor 60 Jahren wurde die Mauer in Berlin gebaut. Das sagen Vorsitzende von Partnerschaftsvereinen in Neusäß und Olbernhau zum heutigen Verhältnis von Ost und West.

Von Regine Kahl

13. August 1961 ist ein besonderes Datum in der deutschen Geschichte. Vor 60 Jahren wurde die Mauer gebaut, die Deutschland in zwei Teile teilte. Wie ist die Situation heute am Jahrestag gut 30 Jahre nach der Wiedervereinigung? Gibt es noch das Ost-West-Denken? Wir haben eine Frau und einen Mann von den Partnerschaftsvereinen aus Neusäß und Olbernhau gefragt, die sich für die Freundschaft zwischen Ost- und Westdeutschland einsetzen.

