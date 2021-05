Arbeiter stirbt nach Unfall auf einer Baustelle in Steppach

Zwei Männer arbeiten in einer Baugrube in Steppach, als plötzlich über ihnen Teile eines Gerüstes einstürzen. Ein 42-Jähriger stirbt kurz darauf im Krankenhaus.

Einen tragischen Betriebsunfall hat es am Donnerstag in Steppach gegeben. Auf einer Baustelle sind Teile eines Gerüsts auf zwei Arbeiter gestürzt. Dabei kam einer von ihnen ums Leben.

Der Unfall passierte nach Auskunft der Polizei am Donnerstag in der Alten Reichsstraße gegen 18 Uhr. Zwei Arbeiter im Alter von 42 und 31 Jahren befanden sich gerade in einer Baugrube, als über ihnen Teile einer Gerüst-Plattform herabstürzten. Die beiden Männer konnten sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden von einigen Teilen getroffen.

Betriebsunfall in Steppach: Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Ein 42-jähriger Arbeiter wurde dabei so stark verletzt, dass er noch am selben Tag im Krankenhaus starb. Sein 31-jähriger Kollege kam hingegen mit leichten Blessuren davon. Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun die Ermittlungen bezüglich des Arbeitsunfalls aufgenommen, um die Ursachen des tödlichen Ausgangs zu ermitteln. (thia)

