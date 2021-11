Neusäß-Täfertingen

17:45 Uhr

Mutter nennt Mörder ihres Sohnes einen "Henker"

Vor dem Landgericht in Augsburg ging es in der Revision um den Mord an einem polnischen Arbeiter in Täfertingen im Jahr 2019. Zu den Plädoyers oder zum Urteil kam es aber noch nicht.

Plus Es waren emotionale Stunden im Revisionsverfahren zum Täfertinger Kollegenmord: Die Mutter des Opfers sagte aus, der Angeklagte wandte sich an dessen Familie.

Von Michael Siegel

Schluchzen, Tränen, die Bezeichnung als „Henker“: Einen sehr emotionalen Tag erlebte jetzt das Augsburger Landgericht bei der Revisionsverhandlung um einen Mord, den ein heute 36-jähriger polnischer Arbeiter im Februar 2019 in einer Bauarbeiterunterkunft in Täfertingen an seinem damals 24-jährigen Landsmann begangen hat. Die Mutter des Getöteten kam nicht weit beim Verlesen dessen, was sie auch im Namen ihres Ehemann und des zweiten Sohns aufgeschrieben hatte. Dann stockte ihre Stimme.

