Neusäß

vor 21 Min.

Trotz Pandemie sogar besser als eine Eins beim Abitur in Neusäß

Plus 107 Schüler bekamen am Freitag ihr Abiturzeugnis im Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß. Wer die 1,0 geschafft hat und wie es für manche weitergeht.

Von Tobias Karrer

Die Abiturientinnen und Abiturienten am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß haben es jetzt endgültig geschafft. 60 junge Männer und 47 junge Frauen halten seit gestern ihr Abiturzeugnis in der Hand - und das trotz Pandemie, Hygienevorschriften und Distanzunterricht. Der Jahrgang erreichte eine Durchschnittsnote von 2,18. In Neusäß gab es sogar dreimal die Note 1,0: Benno Eberhard, Sven Kustermann und Raphaela Deffner haben nicht nur Bestnoten erreicht, sondern wurden bei der Übergabe der Zeugnisse auch mit allerlei Ehrungen überhäuft.

