Unbekannte verwüsten Lehrerbüro im Neusässer Gymnasium

In der Nacht auf Dienstag brechen Unbekannte in das Justus-von-Liebig-Gymnasium. Sie hinterlassen Chaos und Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in das Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß eingebrochen. Laut Polizei brachen die Täter gezielt ein Holzfenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Sie seien in das Lehrerbüro eingestiegen und hätten den Raum verwüstet, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden ist immens.

Gymnasium Neusäß: Abfluss verstopft und Wasserhahn aufgedreht

Demnach warfen die Unbekannten sämtliche elektronischen Geräte auf den Boden, rissen die Kabel ab und verteilten sämtliche Unterlagen im ganzen Raum. Zudem hätten die Täter den Abfluss des Waschbeckens verstopft und das Wasser aufgedreht, so die Polizei. Dadurch kam es zu Teilflutungen des Bodens. Der Schaden liegt laut Polizei bei mehr als 10.000 Euro. (kinp)

Lesen Sie dazu auch