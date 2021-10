Unbekannter fährt Auto an und macht sich aus dem Staub

Ein Unbekannter fuhr in Neusäß ein Auto an und ergriff danach die Flucht. Nun bittet die Polizeiinspektion Gersthofen um Hinweise.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Lohwaldstraße in Neusäß zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein am Straßenrand geparktes Auto angefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am geparkten Wagen entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (lig)