Neusäß

vor 20 Min.

Uniklinik Augsburg mietet sich im Autohaus in Neusäß ein

Die Uniklinik zieht mit Büroräumen in das Gebäude des Autohauses Drexl + Ziegler in Neusäß in der Augsburger Straße ein.

Plus Die Uniklinik Augsburg will weitere Räume in Neusäß für Büromitarbeiter nutzen. Bei den neuen Mietverträgen geht es um Gebäude in der Augsburger Straße.

Von Regine Kahl

Neusäß und die Uniklinik Augsburg wachsen weiter zusammen: Die Uniklinik hat laut einer Pressemitteilung langfristige Mietverträge für Büroflächen von über 1000 Quadratmetern in der Augsburger Straße 15 und 20 in Neusäß unterzeichnet. Damit mietet die Klinik Räume an, die früher zum Autohaus Drexl + Ziegler gehörten.

