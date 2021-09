Neusäß

18:30 Uhr

Wegen Lockdown Langeweile? Neusässer schießt auf Haustüre von Nachbarn

Plus Ein 45-jähriger Neusässer schießt mit seinem Luftgewehr vom Balkon in Richtung seiner Nachbarn. Vor Gericht sagt er, er habe sich aus Langeweile betrunken. Nun wurde er verurteilt.

Von Philipp Kinne

Es ist kurz nach Silvester, im Landkreis gilt eine strenge Ausgangssperre ab 21 Uhr. Lockdown. Wie viele zu dieser Zeit sitzt ein Neusässer abends zu Hause und langweilt sich. Doch was dann passiert, ist alles andere als gewöhnlich. Von seinem Balkon aus schießt der Mann mit einem Luftgewehr in Richtung seiner Nachbarn, die er eigentlich kaum kennt. Nun muss sich der 45-Jährige für diese Schnapsidee vor Gericht verantworten. Was hatte er sich dabei gedacht?

