Neusäß-Westheim

Westheimer Bahnunterführung wird höher und breiter

Der kleine Tunnel am Westheimer Bahnhof wird vergrößert.

Plus Letztlich gab für die Neusässer Stadträte das Geld den Ausschlag: Der staatliche Zuschuss für einen Umbau der einspurigen Bahnunterführung in Westheim ist an einige Vorgaben gebunden.

Von Regine Kahl

Die Bahnunterführung am Westheimer Bahnhof ist einspurig und niedrig. Ginge es alleine nach dem Wunsch vieler Neusässer Stadträte, sollte das "Nadelöhr" so bleiben, damit Schwerlastverkehr aus Westheim draußen bleibt. Problem ist nur: Für so einen kleinen neuen Tunnel gibt es keinen Zuschuss. Der Staat fordert andere Standards bei solchen Bauwerken. Der Planungs- und Umweltausschuss hat daher der großen Lösung zugestimmt: Die Unterführung wird künftig zweispurig sein, und auch höhere Fahrzeuge können sie nach Umbau queren.

