Zwei Fälle von Unfallflucht im Stadtgebiet Neusäß

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, sollen die Verursacher zweier Unfälle in Westheim und Steppach einfach davongefahren sein.

Die Polizei meldet zwei Fälle von Unfallflucht in Westheim und Neusäß. Der erste Fall ereignete sich demnach in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag in der Westheimer Hindenburgstraße. Dort ist das Auto eines 37-Jährigen schwer beschädigt worden. Ein Unbekannter soll mit seinem Wagen gegen die Fahrerseite des geparkten Autos gefahren sein. Dadurch sei ein Sachschaden von etwa 4500 Euro entstanden, teilt die Polizei mit.

Der zweite Fall ereignete sich laut Polizei in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch in der Steppacher Jochstraße. Dort soll ein Unbekannter mit seinem Auto gegen einen geparkten Mazda gekracht sein. Der Schaden in diesem Fall beläuft sich laut Polizei auf rund 800 Euro. (kinp)