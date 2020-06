06:04 Uhr

Neusäß ärgert sich über immer mehr Vandalismus am Abenteuerspielplatz

Immer wieder kommt es in Neusäß auf dem Gelände an der Mühlbachstraße zu Zerstörungen. Die Schäden belaufen sich mittlerweile auf mehrere tausend Euro.

Der Abenteuerspielplatz am Weldenbahnradweg liegt idyllisch im Schmuttertal, etwas abseits von der Straße und einer Wohnbebauung. Eigentlich der perfekte Standort für einen Spielplatz. Doch der große Spielplatz wird in jüngster Zeit vermehrt zum Schauplatz von Vandalismus.

Nun hat es in den vergangenen Tagen sogar das Toilettenhäuschen an der Mühlbachstraße getroffen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hat ein Unbekannter die Zugangstür zu den sanitären Anlagen mit brachialer Gewalt aufgehebelt. Dabei verursachte der Täter einen Schaden von rund 3000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen Donnerstag, 18. Juni, und Montag verdächtige Beobachtungen am Spielplatz gemacht haben.

Des Weiteren wurden in der vergangenen Woche sämtliche Mülleimer aus der Betonverankerung gerissen, der Sachschaden beträgt hier nach Angaben der Stadt Neusäß rund 2000 Euro. Auch der Holzpavillon bekam einiges von der Zerstörungswut ab. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 3000 Euro. Bürgermeister Richard Greiner zeigt sich beunruhigt wegen des zunehmenden Vandalismus.

Die sinnlose Demolierung der Toilettenanlage sei nun eine neue Eskalationsstufe. „Die Stadtverwaltung ist es – leider – gewöhnt“, sagt er. Vandalismus im öffentlichen Raum sei schließlich in allen Kommunen ein allgegenwärtiges Problem. „Doch der aktuelle Vorfall am Abenteuerspielplatz hat eine neue Dimension.“ Innerhalb einer Woche entstanden Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro, „das sind enorme Summen“, so Greiner.

Immer mehr illegale Müllablagerungen in Neusäß

Die Stadt Neusäß hat Anzeige erstattet. Die Reparaturarbeiten werden einige Zeit in Anspruch nehmen, bis dahin wird die Toilettenanlage geschlossen bleiben. Doch nicht nur Vandalismus macht der Stadt Neusäß zu schaffen. Auch illegale Müllablagerungen kommen immer wieder vor. So entsorgten ebenfalls in der vergangenen Woche Unbekannte auf einer städtischen Fläche Balkongitter, die vermutlich an einer größeren Wohnanlage montiert waren. Die Kosten für die Spezialentsorgung der asbesthaltigen Platten trägt nun die Stadt Neusäß. „Und damit auch der Steuerzahler“, sagt Greiner.

Hinweise an die Polizei werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (AL/thia)

