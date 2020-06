12:02 Uhr

Neusässer Kinder bekommen laut Experten zu viel Fleisch in der Kita

Was ist gesundes und trotzdem leckeres Essen für Kinder? An dieser Frage scheiden sich die Geister.

Plus Die Stadt Neusäß will wissen, wie gut die Versorgung in den Kitas ist. Es gibt noch zu tun, rät eine Expertin den Politikern.

Von Jana Tallevi

Zu viel Fleisch, zu wenig Fisch und Vollwertprodukte – so sieht in der Mehrzahl der Kindertageseinrichtungen in Neusäß immer noch das Mittagessen aus, gemessen an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Speisepläne an acht von insgesamt 13 Kindertageseinrichtungen.

Wie gesund ist das Mittagessen, das die Kinder in Neusäß in den Kindergärten bekommen? Diese Frage will der Ausschuss für Kultur, Bildung, Soziales und Sport klären und hat sich dazu Hilfe von Véronique Germscheid vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten geholt. Sie ist dort Fachfrau für die Beratung von Kindergärten und Schulen und betreut mit dem Fachzentrum Gemeinschaftsverpflegung Einrichtungen in ganz Schwaben. Sie hat sich über 20 Tage hinweg die Speisepläne der Kitas vorgenommen. Darunter sind zumeist städtische Einrichtungen aber auch jeweils eine in evangelischer und katholischer Trägerschaft. Die meisten Kitas werden von vier unterschiedlichen Caterern speziell für die Versorgung von Kindern beliefert, in einer wird selbst gekocht.

Speisepläne in den Neusässer Kitas ausgewertet

In ihrer Auswertung der Speisepläne hat sich Germscheid an die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) gehalten. Das Ergebnis: Fast überall gibt es mittags zu wenig Gemüse, zu häufig Fleisch und nicht oft genug Fisch. Auch der Bioanteil der Gerichte ist oft niedrig. Doch es gibt auch Positives zu berichten: Milchprodukte erhalten die Kinder oft genug, dafür bekommen sie nur selten frittierte oder panierte Speisen.

Es gibt auch gute Nachrichten: Frittiertes kommt bei den Kitas in Neusäß selten auf den Tisch. Bild: Anja Mia Neumann, dpa (Symbolbild)

Dennoch: Von den acht untersuchten Einrichtungen würden nur zwei die Zertifizierung der DGE bekommen. Diese erhalten Mittagessen, die 60 Prozent der Empfehlungen erfüllen. „Diese Zahl muss man erst einmal verarbeiten“, so Stadträtin Silvia Daßler (Grüne). Und auch Bürgermeister Richard Greiner ist das Ergebnis nicht genug. „Wir wollen das bestmögliche Essen in unseren Einrichtungen“, sagte er.

Véronique Germscheid bot an, die Kitas mit einem Workshop in der Speiseplangestaltung unterstützen zu können. Denn sie sind es, die aus dem Angebot der Caterer wählen. Üblicherweise werden Kitas und Schulen vom Fachzentrum ein Jahr über begleitet und beraten, dieses Angebot soll es wieder ab Januar 2021 geben. Stadtrat Stefan Sommer (FW) sprach sich dafür aus, über Ausschreibungen von den Versorgern auch einen gewissen Anteil an regionalen Produkten einzufordern. Zudem soll die Zusammenarbeit mit der Ökomodellregion Landkreis Augsburg ausgebaut werden.

