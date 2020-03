vor 17 Min.

Nicht alle Wege führen in den Himmel

Kann der Weg in den Himmel über eine Quizshow gehen? Der Chor Communitas ging dieser Frage mit dem Musical „Ein Platz im Himmel“ auf die Spur.

Der Familienchor Communitas und sein Quiz für die ewige Seligkeit

Deutschland ist Quizland. Es wird gerätselt, der Schnellste am roten Knopf räumt Punkte ab. Doch kann ein gewitzter Kandidat tatsächlich auch den begehrten Platz im Himmel gewinnen?

Eine ganze Weile lang sah es beim gleichnamigen Musical im Pfarrheim Langweid danach aus. Doch dann wird Einspruch erhoben. Ein bisschen mehr als ein paar richtig beantwortete Fragen braucht es dann doch für die ewige Seligkeit.

Alle zwei Jahre stürzt sich der Familienchor Communitas in das Abenteuer, ein Singspiel auf die Bühne zu bringen. Ein Jahr lang wurde geprobt, zehn Musiker und Schauspieler hatten sich die 30 Sänger als Unterstützung zusätzlich an Bord geholt.

Bei der Premiere am Samstagabend zeigte sich, dass sich die Mühe gelohnt hat. Im Pfarrsaal in Langweid war auch der letzte, eilends noch herbeigeschaffte Stuhl besetzt.

Bei den Fragen von Quizmaster Basti und seiner charmanten Assistentin Maren waren nicht nur die Akteure auf der Bühne, sondern auch die Zuschauer im Saal gefordert. Letztendlich entschieden die nämlich nach Drehbuch durch das Hochhalten ihrer Kärtchen A oder B über Wohl und Wehe der Kandidaten.

„Langweid hat keine Angst vor dem Virus,“ freute sich Chorleiter Klaus Schwegler über die vielen Zuschauer, die ihren Spaß an Spiel und Musik hatten.

Für eineinhalb Stunden Vergnügen mit Bibelwissen bedankten sie sich mit viel Applaus. Nach dem rauschenden Erfolg in Langweid ging es am Sonntag umso beschwingter in Gersthofen ein weiteres Mal um den Platz im Himmel und die Wege, die dahin führen. (sdk)

