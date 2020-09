vor 48 Min.

Niedrige Holzpreise: Forstbetriebe im Augsburger Land in Bedrängnis

Plus Der Preis für Fichtenholz ist in den letzten drei Jahren um 75 Prozent gesunken. Das stellt viele Bauern und Forstbetriebe im Augsburger Land vor große Probleme.

Von Sören Becker

Der Harvester ruht nach einem all zu kurzen Einsatz. Josef Seiler macht Mittagspause in den Wäldern von Burgau. Seine Firma erntet Holz für Waldbesitzer. Immer öfter muss er die Bäume in den vergangenen Jahren zwangsfällen, weil das Holz von Trockenheit und Borkenkäfern beschädigt ist. "Das sind immer extrem kleine Einsätze. So 20 bis 100 Festmeter kommen da pro Tour raus", sagt Seiler. Eigentlich lohne sich das für ihn nicht, aber er mache es trotzdem, um seine Kunden zu halten. Dabei kalkuliert er seine Preise schon seit Jahren extrem knapp: "Wir müssten eigentlich die Preise erhöhen, aber das können sich viele Waldbesitzer dann nicht mehr leisten", sagt der Horgauer Unternehmer.

Das Augsburger Land und die Stadt Augsburg bestehen laut dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu etwa einem Drittel aus Wald. 38.600 Hektar Waldfläche sind das insgesamt oder mehr als 54.000 Fußballfelder. Rund zwei Drittel der Fläche besteht aus Fichten. Forstwirtschaft ist ein bedeutender Wirtschaftszweig im Augsburger Land. Nach Angaben des Amtes für Forstwirtschaft arbeiten in diesem Sektor 3000 Menschen, die einen Jahresumsatz von rund 700 Millionen Euro erzielen. Vor drei Jahren bewegte sich der Preis für einen Festmeter Fichtenholz noch um die 100 Euro. Mittlerweile gibt es nur noch um die 25 Euro für die gleiche Menge.

Holz- Preise sind im Keller, obwohl es den Wäldern relativ gut geht

Zum Vergleich: So viel kostet es die Bayerischen Staatsforsten Zusmarshausen allein, den Baum zu fällen und fertig fürs Sägewerk zu machen. Immerhin habe sich die Situation im laufenden Jahr deutlich entspannt, weil der Sommer weniger trocken als in den Jahren zuvor war, sagt Betriebsleiter Hubert Droste. Nur das Sturmtief Sabine hat für größere Mengen an Schadholz gesorgt.

Auf der ökonomischen Seite bringt das Droste aber nicht besonders viel: "In Nordrhein-Westfalen, Franken, Thüringen und Tschechien ist die Situation mit Trockenheit und Borkenkäfern katastrophal", sagt Droste. Das ganze Holz, das dort geschlagen werden müsse, erhöhe das Angebot und senke damit die Preise. Besonders schlimm ist die Situation beim Fichtenholz. Eichen und Buchen stehen deutlich besser da, aber Drostes Waldfläche besteht zu 56 Prozent aus Fichten.

Im Staatsforst wurde der Einschlag im Vergleich zu den vergangenen Jahren bereits deutlich reduziert. Zwischen Juli und September wurde hier nur etwa die Hälfte der üblichen Holzmenge geschlagen. Stattdessen haben die Angestellten der Staatsforsten sich mehr um die Pflege der bestehenden Bäume gekümmert. Der größte Teil davon wird in riesigen Feuchtlagern untergebracht, in denen die Baumstämme mit Wasser besprüht werden, damit sie sägefertig bleiben. So soll der Markt entlastet werden.

Obwohl sie draufzahlen, denken die meisten Waldbesitzer nicht ans Aufhören

Phillipp Fluhr berät private Waldbesitzer für die Forstbetriebsgemeinschaft Augsburg West. "Für unsere Mitglieder ist die Situation dramatisch", sagt er. Mit einem Waldstück Gewinn zu machen, sei mittlerweile fast unmöglich: "Das ist eigentlich immer eine Nullnummer oder ein Draufzahlgeschäft", sagt Fluhr. Das führe dazu, dass weniger in die Pflege der Wälder investiert werde.

Der Einschlag könne nicht für immer zurückgehalten werden. Irgendwann gerate man unter Zugzwang, was dazu führe, dass noch mehr Holz auf den Markt komme. So sinken die Preise weiter. Neben den staatlichen Forsten seien die Wälder in der Region vor allem im Besitz von Bauern oder würden als Nebenerwerb für Leute außerhalb der Landwirtschaft dienen. Ans Verkaufen denke kaum einer.

Das gilt auch für Gabi Kögel-Schütz. Die Gemeindereferentin aus Ustersbach hat ein Waldstück bei Dinkelscherben geerbt. Sie betreibt das Waldstück weiter, weil sie das Gefühl hat, dass es sie mit ihrem toten Vater verbindet. "Aus wirtschaftlichen Gründen gibt es auch keinen Grund weiterzumachen", sagt sie. Sie hat einen angestellten Waldarbeiter, für den ihr Wald nicht einmal annähernd die Kosten deckt. Ihr Traum ist, dass ihre Kinder das Waldstück eines Tages übernehmen: "Nur wenn sie das wollen, natürlich." Als sie den Wald übernahm, bestand er hauptsächlich aus Fichten. Sie arbeitet schon seit Jahren daran, mehr Laubbäume zu pflanzen. Aber ob ihre Kinder noch davon profitieren werden, ist fraglich: Es kann Jahrhunderte dauern, bis ein Baum bereit zum Fällen ist.

