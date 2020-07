vor 37 Min.

Noch Plätze für Ferienbetreuung

Solche Bilder wie vom Ferienprogramm 2018 wird es diesen Sommer in Stadtbergen nicht geben. Doch es gibt eine Betreuung.

In Stadtbergen werden Kinder im Sommer in Kleingruppen betreut

Die Corona-Krise hat nicht nur große Auswirkungen auf die Schulzeit, sondern auch auf die Ferien. Aufgrund der aktuellen Situation kann in den Sommerferien das Ferienprogramm der Stadt Stadtbergen nicht im üblichen Rahmen stattfinden. „Alternativ haben wir eine begrenzte Anzahl an Betreuungsplätzen in Kleingruppen organisiert“, erklärt Jugendpfleger Josua Neumann.

Doch auch dort wird sich das Programm durch die geltenden Regeln vom gewohnten Ferienangebot unterscheiden. Die noch verfügbaren Plätze werden Familien mit erhöhtem Betreuungsbedarf angeboten. Das Angebot richtet sich primär an Familien, in denen die Eltern, auch die in nicht systemrelevanten Berufen, arbeiten und keinen oder wenig Resturlaub haben, alleinerziehend sind oder gesundheitliche Einschränkungen haben. Aber auch andere Umstände können einen erhöhten Betreuungsbedarf begründen. Aktuell sind 90 Kinder angemeldet, die zwischen einer und drei Wochen mit dabei sind. „Damit decken wir mit dem Angebot die gesamten Ferien ab, die beiden ersten Wochen sind besonders begehrt“, sagt Neumann. Familien, die noch dringend eine Betreuung suchen, können sich bei der Jugendpflege unter Telefon 0821/2438-108 (Katrin Jalil), E-Mail jalil@stadtbergen.de oder unter Telefon 0821/ 2438-174, E-Mail neumann@stadtbergen.de melden.

Das Ferienprogramm richtet sich bei der Gestaltung nach dem Konzept des Bayerischen Jugendrings, das Kleingruppen mit je acht Kindern und zwei Betreuern vorsieht. Um die Gruppen etwas entzerren zu können, werden neben der Parkschule Stadtbergen auch Räumlichkeiten der Leopold-Mozart-Schule in Leitershofen genutzt. Auf dem Programm stehen Kreativ-, Sport- und Motto-Tage sowie kleinere Ausflüge. (inst)

