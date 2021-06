Autofahrer gerät auf der B2 mit abgefahrenen Reifen ins Schleudern

Aufgrund von Aquaplaning und zu wenig Profil an den Reifen verliert ein 23-jähriger Autofahrer bei Nordendorf die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Zwei schwere Unfälle hat es am Sonntag auf der B2 bei Nordendorf gegeben. Dabei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Aufgrund von Aquaplaning verlor laut Polizei ein 23-jähriger Autofahrer gegen 13.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Westendorf und Nordendorf die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die rechte Leitplanke. Sein Wagen wurde anschließend auf die Fahrbahn vor das Auto einer 20-Jährigen zurückgeschleudert, die nicht mehr bremsen konnte und mit dem 23-Jährigen zusammenstieß. Der Gesamtschaden beträgt rund 20.500 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten am Auto des 23-Jährigen abgefahrene Reifen fest.

Aus Unachtsamkeit ins Bankett geraten

Gegen 18.30 Uhr ereignete sich auf Höhe der Ausfahrt Nordendorf in Fahrtrichtung Donauwörth ein weiterer Unfall. Ein 26-jähriger Autofahrer kam aus Unachtsamkeit zunächst nach links ins Bankett. Beim Gegenlenken stieß er gegen die rechte Leitplanke, schleuderte anschließend quer über die Fahrbahnen und krachte in die Mittelleitplanke. Der Totalschaden am Fahrzeug des 26-Jährigen beläuft sich laut Polizei auf etwa 2000 Euro. (thia)