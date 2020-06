vor 31 Min.

Nordendorf: Ermittler gehen von Drogentod der Jugendlichen aus

Am Wochenende starben zwei Jugendliche in Nordendorf. Vermutlich konsumierten die beiden Drogen.

Die beiden Jugendlichen in Nordendorf sind vermutlich am Konsum von Rauschgift gestorben. Darauf lassen erste Ergebnisse der Obduktion schließen.

Von Philipp Kinne

Die beiden Jugendlichen, die am Wochenende leblos in Nordendorf aufgefunden wurden, sind vermutlich am Konsum von Drogen gestorben. Davon geht die Kriminalpolizei nach bisherigen Erkenntnissen aus.

Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, hat ein Drogenvortest bei der Obduktion der Leichen der 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen Hinweise auf einen Rauschgiftkonsum ergeben. Zur exakten Bestimmung der konsumierten Rauschmittel, welche nach derzeitigen Erkenntnissen zum Tod der beiden Jugendlichen führten, wurde ein chemisch-toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben, teilt die Polizei mit.

Tote von Nordendorf: Polizei findet bei ihren Ermittlungen Amphetamine

Bei den kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten zudem Betäubungsmittel aufgefunden werden, welche zur Stoffgruppe der Amphetamine gehören. Dazu gehört unter anderem die Droge Speed.

Die Eltern eines 16-Jährigen hatten am Samstagmorgen in ihrem Haus in Nordendorf die Leichen ihres Sohnes sowie des 15-Jährigen gefunden. Der Jüngere hatte bei seinem Freund übernachtet. Die Ermittler schließen ein Gewaltverbrechen und einen Suizid aus.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen