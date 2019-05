00:33 Uhr

Notre Dame vor dem Brand

Jugendliche vom Partnerschaftsverein Stadtbergen haben die Kirche besucht. Wenige Stunden später stand das Bauwerk in Flammen

Als die Jugendlichen vom Partnerschaftsverein Stadtbergen die Bilder sahen, konnten sie es kaum fassen: Die Kirche Notre Dame in Paris stand in Flammen. Nur wenige Stunden vor dem Brand hatten die zehn Jugendlichen das imposante Bauwerk besucht. Auf dem gemeinsamen Gruppenfoto ist Notre Dame noch unversehrt. Als die Kirche abends in Flammen stand, waren die Jugendlichen bereits zurück in ihrer Partnergemeinde Brie-Comte-Robert.

Beim mehrtägigen Austausch mit der französischen Gemeinde waren die Jugendlichen vom Partnerschaftsverein Stadtbergen bei Gastfamilien untergebracht. Von dort aus unternahmen sie gemeinsam mit ihren Betreuern Ausflüge. Sie besichtigten das Schloss Vaux-le-Vicomte im Ort Maincy und fuhren im „Asterix Park“ Achterbahn. Beim Besuch von Paris besichtigten sie nicht nur die Kirche Notre Dame, sondern auch die Gärten am Louvre und das Kunst- und Kulturzentrum Centre Pompidou. Nach 284 Stufen genossen sie auf dem Triumphbogen die Aussicht über Paris.

Außerdem stand während des mehrtägigen Austauschs der Besuch einer traditionellen Käserei auf dem Programm. Dort lernten die Jugendlichen alles über die Herstellung von Käse und durften selbst Butter schütteln. In den Sommerferien besuchen Jugendliche aus der Partnergemeinde Brie-Comte-Robert dann für eine Woche Stadtbergen. (AL)

