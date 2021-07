Ein unermüdlicher Kämpfer für die Abtei Oberschönenfeld ist tot

Plus Der Abtei in Oberschönenfeld gehörte sein Herz. Viele Jahre sammelte er Geld für den Unterhalt des Klosters. Nun ist Rudolf Oberlander gestorben.

Über "sein" Kloster ließ Rudolf Oberlander nichts kommen. Mehr als drei Jahrzehnte engagierte er sich für den Erhalt der Kloster- und der dazugehörigen Ökonomiegebäude in der Zisterzienserinnenabtei Oberschönenfeld. Mit viel Einfallsreichtum gelang es ihm immer wieder, große Spendenbeträge zu sammeln. Nun ist Oberlander im Alter von 86 Jahren nach längerer Krankheit gestorben.