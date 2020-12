13:40 Uhr

Opelfahrerin nimmt in Diedorf einer Mercedesfahrerin die Vorfahrt

Einer Mercedesfahrerin hat eine 60-jährige Opelfahrerin am Montag in Diedorf die Vorfahrt genommen.

Beim Abbiegen achtet eine 60-Jährige nicht auf die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß entsteht ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Einer Mercedesfahrerin hat eine 60-jährige Opelfahrerin am Montag in Diedorf die Vorfahrt genommen. Bei dem Unfall entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Bei Unfall in Diedorf entsteht ein Schaden von 8000 Euro

Die Frau war laut Polizei um 12 Uhr mit ihrem Opel in Diedorf auf der Gewerbestraße unterwegs und wollte nach links in die Pestalozzistraße abbiegen. Gleichzeitig wollte eine 30-jährige Frau in ihrem Mercedes von der Pestalozzistraße nach links in die Gewerbestraße abbiegen wollte. Die 60-Jährige missachtete jedoch deren Vorfahrt. Bei der Kollision wurde ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8000 Euro verursacht. (thia)

Themen folgen