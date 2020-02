Ortszentrum Gablingen: Kommt der Bürgerentscheid?

Plus Am Dienstag stimmt der Gemeinderat ab. Die Freien Wähler haben das Begehren initiiert. Sie lehnen den Verkauf des Grundstücks an einen privaten Investor ab.

Die Entwicklung des Ortszentrums beschäftigt Gablingen schon seit vielen Jahren. Analog zum Gersthofer Loch kann man aktuell auch vom Gablinger Loch sprechen, denn die Fläche mitten im Ort liegt schon lange brach und ist immer wieder Thema von Diskussionen. Am Dienstag, 4. Februar, ab 18 Uhr entscheidet der Gemeinderat nun über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens zur künftigen Nutzung dieses zentralen Grundstücks der Gemeinde.

Wie berichtet, ringt die Gemeinde Gablingen schon seit mehr als zehn Jahren erfolglos um die Bebauung des Ortszentrums. Zuletzt wurde Karl Hörmann vom Gemeinderat beauftragt, einen Verkaufsvertrag für einen Investor unterschriftsreif zu erstellen und dem Gemeinderat noch einmal vorzulegen.

Mehr als 500 Unterschriften für das Bürgerbegehren

Die Freien Wähler Gablingen haben daraufhin das Bürgerbegehren „Kein Verkauf des Grundstückes im Ortszentrum Gablingen an einen Investor“ gestartet und statt den erforderlichen 380 Unterstützungsunterschriften mehr als 500 bekommen. FW-Bürgermeisterkandidat Günther Reichherzer ist sehr zufrieden: „Dieses Ergebnis bestätigt uns, den bisher gegangenen Weg weiterhin erfolgreich zu beschreiten.“

Zur Geschichte, die letztlich in dem Bürgerbegehren mündete: Nach dem Kauf vor 20 Jahren war ein Teil der landwirtschaftlichen Gebäude des ehemaligen Reinschhofs vorerst noch in Benutzung. Unter anderem fand das archäologische Heimatmuseum hier Platz, bis die Gebäude schließlich abgerissen wurden.

Das Museum ist inzwischen in einem Trakt der Gablinger Grundschule untergekommen. Die Fläche im Zentrum liegt seit dem Abriss der Gebäude brach.

Städtebaulicher Ideenwettbewerb für das Ortszentrum in Gablingen

2011 veranstaltete Gablingen einen städtebaulichen Ideenwettbewerb für das Ortszentrum. Auch Preisgelder wurden ausbezahlt – insgesamt über 10000 Euro. Teil der Bebauung sollte ein Bürgerhaus mit Platz für Vereine sein. 2014 beschloss der Gemeinderat, einen Bebauungsplan für das Ortszentrum aufzustellen. Wegen einer Vielzahl von Einwendungen musste dieser aber immer wieder überarbeitet werden und ist noch immer nicht verabschiedet.

Schon 2017 gab es dann erste Gespräche mit dem Investor, für den die Gemeinde jetzt ein Kaufangebot fertigstellen soll. Ob und wann ein Bürgerhaus im Ortszentrum entstehen könnte, ist weiter offen. Sowohl der Verkauf als auch der „Vorhabensbezogene Bebauungsplan“ seien aber so gestaltet, dass die Möglichkeit weiter besteht, erklärte Bürgermeister Karl Hörmann schon im Dezember.

Soll das Ortszentrum in Gablingen an einen Investor gehen?

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens haben folgende Frage formuliert, über welche in einem Bürgerentscheid abgestimmt werden soll: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Gablingen das im Ortszentrum gelegene Grundstück an der Grünholderstraße/Batzenhofer Straße Flurnummern 107/10, 109 TF, 109/2, 130 der Gemarkung Gablingen in eigener Verantwortung bebaut, statt an einen Investor zu veräußern?“

In der Sitzung am Dienstag, 4. Februar, ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses entscheidet der Gablinger Gemeinderat zunächst über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. Danach ist die Formulierung ein Thema und schließlich soll dann der Termin für einen Bürgerentscheid festgelegt werden, an welchem abgestimmt werden kann.