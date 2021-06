Ostendorf

18:30 Uhr

40 Kilo-Waller: Christian Pröll macht am Lechkanal den Fang seines Lebens

Petri Heil für Christian Pröll und seine Söhne Benno (links) und Hannes. Sie zogen einen prächtigen Waller am Lechkanal an Land.

Plus Mit seinen beiden Söhnen sitzt der 39-Jährige in Ostendorf an einem Samstagabend ganz entspannt am Ufer. Doch mit der Ruhe ist es schlagartig vorbei.

Von Matthias Schalla

Fische gefangen hat Christian Pröll aus Ostendorf in seinem Leben schon viele. "Angeln gegangen bin ich eigentlich schon immer", sagt der 39-Jährige. Mal mit etwas mehr Erfolg, hin und wieder ging er aber auch leer aus. Doch was ihm an diesem Abend am Lechkanal passierte, davon werden später sicherlich noch seine Kinder erzählen.

