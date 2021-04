Osterbingo lockt rund um Allmannshofen in die Natur

Plus Rund um den kleinen Ort Allmanshofen im nördlichen Landkreis wartet mit dem Osterbingo eine etwas andere Eiersuche zu Ostern. Wie man mitmachen kann.

Durch die Gemeinde Allmannshofen sind bereits eine Woche vor Beginn der Osterferien fleißige Osterhasen gehoppelt und haben insgesamt 25 bunte Ostereier versteckt. Die Idee dahinter stammt von der Initiative Buntes Allmannshofen, kurz: IBA, und heißt "Osterbingo“. Kunterbunt und auffällig und doch gut genug versteckt, um zum Suchen einzuladen, müssen mindestens fünf bunte Eier gefunden und in den Originalfarben ausgemalt werden – dann ist eine Reihe beim Osterbingo komplett.

Die bunten Ostereier sind nicht nur im Kernort von Allmannshofen zu finden, sondern auch in den Ortsteilen Holzen, Hahnenweiler, Brunnenmahdsiedlung und Schwaighof. Noch bis zum 11. April können Jung und Alt gemütlich durch den Ort und die Ortsteile flanieren oder sogar eine Radtour durch die nördlichste Gemeinde im Landkreis unternehmen. Für all jene, die es schaffen, fünf Ostereier in einer Reihe zu finden und damit ein "Osterbingo“ zu haben, wartet sogar eine kleine Überraschung.

Osterbingo in Allmanshofen: Hier gibt es die Vorlagen

Die Vorlagen fürs Ostereier-Bingo gibt es auf der Homepage der Gemeinde Allmannshofen zum Herunterladen sowie in der Gemeinde-App. Zum Ausmalen brauchen die fleißigen Eier-Sucher die Farben Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau und Lila. Wer ein Osterbingo hat, darf in die Schatzkiste greifen. Nähere Informationen dazu gibt es unter der E-Mail-Adresse initiative-buntes-allmannshofen@gmx.de.

