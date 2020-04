00:30 Uhr

Ostergrüße an die Klasse

Phil ist auf dem 5000. Porträt von Lehrer Etzensperger zu sehen

Der Lehrer Tomé Thomas Etzensperger setzt sich für Kinderrechte ein und malt Kinder mit roter Hand als Zeichen gegen Gewalt an Kindern. Eigentlich wollte er seine 5000. Kinderporträtzeichnung im März beim „ Augsburg Open“ präsentieren, doch die Veranstaltung wurde wegen Corona abgesagt.

Enttäuscht sei darüber nicht nur er, sondern auch Phil gewesen, berichtet der Lehrer. Phil ist elf Jahre alt, besucht die Klasse 5a an der Eichenwaldschule in Neusäß, und ihn hatte Etzensperger als 5000. Porträt mit seiner roten Hand gezeichnet. „Weil er so ein schönes Lachen hat, er lacht so, wie es eben nur ein Kind kann“, sagt der Lehrer.

Um sein Versprechen an Phil zu halten, sein Bild auszustellen, hat sich Etzensperger an unserer Zeitung gewandt. Mit der Veröffentlichung der Zeichnung möchte er gerne zu Ostern die Klasse 5a grüßen, die er ja nun schon längere Zeit nicht mehr gesehen hat. Der Lehrer hat mehrere Schüler der Klasse porträtiert und an der Schule auch eine Rote-Hand-Aktion gemacht. (kar)