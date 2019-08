vor 33 Min.

Panflöte und Harfe in der Abteikirche

Matthias Schlubeck und Isabel Moreton spielen gemeinsam

Die regelmäßig stattfindenden Konzerte des Panflötenvirtuosen Matthias Schlubeck in der Abteikirche Oberschönenfeld sind schon fast eine Tradition geworden. In diesem Jahr ist Schlubeck am Sonntag, 25. August, um 15 Uhr wieder gemeinsam mit der Harfenistin Isabel Moreton zu Gast in der Klosterkirche.

Die beiden Musiker nehmen die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise zwischen meditativer und fröhlich ausgelassener Musik. So werden unter anderem Werke von Bach, Vivaldi, Mozart und Massenet zu hören sein.

Schlubeck gilt als einer der weltweit führenden Panflötisten im Bereich der klassischen Musik. Er zieht die Zuhörer immer wieder mit seiner Musik in seinen Bann.

Isabel Moreton ist eine gefragte Harfenist bei Konzerten und erfolgreiche Harfen-Pädagogin. Sie unterrichtet an der Musikhochschule Hamburg und an der Musikschule Hannover.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. (AL)

