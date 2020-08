00:32 Uhr

Pfarrer Anton Wagner tot

Ehemaliger Priester auf dem Kobel wurde 86 Jahre alt

Er hatte sich auf seinen Ruhestand gefreut und wollte gleichzeitig, dass die Loretokirche auf dem Kobel ein Ort der Wallfahrt bleibt. Nun ist, nur ein knappes Jahr nach seinem Eintritt in den gänzlichen Ruhestand, der ehemalige Pfarrer auf dem Kobel, Anton Wagner, im Alter von 86 Jahren gestorben.

Wagner konnte auf ein langes Leben als Seelsorger zurückblicken. Lange Zeit hatte der gebürtige Lechhauser in der dortigen Pfarrei St. Pankratius gewirkt. Von 2011 bis 2019 war er schließlich Wallfahrtspriester auf dem Kobel – was in gewissem Sinn mit einem Erlebnis in seiner Jugend zu tun hat. Schon als Kind pilgerte er mit seiner Kirche von der Hammerschmiede, wo Wagner aufwuchs, zur Kirche Maria Loreto. Das sei ihm im Gedächtnis geblieben, sagte er im vergangenen November bei seinem Abschied. Dabei war Anton Wagner ein Spätberufener. Der gelernte Elektromeister holte erst im Alter von 40 Jahren sein Abitur nach und studierte dann Theologie. Jetzt ist Anton Wagner gestorben. (AL)