Pflege im Landkreis Augsburg: Bessere Beratung für Angehörige

Plus Der Landkreis Augsburg und die AOK planen einen so genannten Pflegestützpunkt. Dort sollen Betroffene alle wichtigen Beratungsangebote finden.

Mit einem gemeinsamen Pflegestützpunkt wollen der Landkreis Augsburg und die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Angehörige und Menschen in Pflege künftig besser unterstützen. Gedacht ist an eine umfassende und kostenlose Beratung zu allen Themen rund um die Pflege.

Offen sind noch Standort und Eröffnungszeitpunkt der Einrichtung. Damit solle sich der neue Kreistag zügig befassen,sagte Landrat Martin Sailer ( CSU) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Augsburger AOK-Direktor Alfred Heigl.

Pflegestützpunkt: Entscheiden soll der neue Kreistag

Bis der neue Kreistag, der am 15. März gewählt wird, mit seinen Gremien die Arbeit aufnimmt, wird in etwa die Jahresmitte erreicht sein. Sailer betonte, dass die Pflege „das Gesundheitsthema schlechthin in der Pflege sei.“ Aktuelle Zahlen aus dem Landratsamt untermauern das.

Die dortige Beratungsstelle für pflegende Angehörige betreut mehr als 500 Fälle, das ist innerhalb weniger Jahre eine Verdopplung. Meist drehen sich die ´Gespräche darum, wie Wohnungen für gebrechliche Menschen umgebaut werden können und wie dort die Pflege sicher gestellt werden kann. Heime sind für die meisten Betroffenen nur die letzte Option und zudem so gut wie ausgebucht. Die 25 Heime im Landkreis haben knapp 2000 Plätze.

Die Zahlen der AOK für die Region zeichnen ein ganz ähnliches Bild. Unter den über 180000 Versicherten in Augsburg und Umland sind inzwischen 8500 Pflegefälle. Das ist ein gutes Drittel mehr als noch vor zehn Jahren. Dieser Trend wird sich nach allgemeiner Einschätzung fortsetzen.

Pflege: Bald 50 Prozent mehr Fälle

Im Augsburger Land wird nach einer Prognose der Fachstelle für Seniorenfragen der Bedarf an Pflegeleistungen in den kommenden Jahren um mehr als 50 Prozent zunehmen. Hintergrund ist die starke Zunahme betagter Menschen. Die Zahl der über 85-Jährigen soll sich in dem kommenden 20 Jahren auf mehr als 11000 verdoppeln. Das entspricht in etwa der heutigen Einwohnerschaft Meitingens.

Einhergehend mit der steigenden Anzahl von Alten soll laut Prognosen der Pflegebedarf steigen. So soll die Zahl dementer Menschen, die mehr oder weniger ständig betreut werden müssen, von 3500 auf 5600 Menschen steigen.

Wenn der Pflegefall dann eintritt, stürmt vor allem auf die Angehörigen viel ein. Sie müssten sich durch einen Wust an Vorschriften, Beratungsangeboten und Hilfsmöglichkeiten kämpfen. AOK-Direktor Heigl: „Das ist ein Dschungel, nichts anderes.“

Wie unsere Zeitung in der vergangenen Woche berichtete, will der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, den Bürokratie-Dschungel in der häuslichen Pflege lichten und Betroffene wie Angehörige deutlich entlasten. Bislang sind in der häuslichen Pflege bis zu 20 verschiedene Anträge nötig, damit Kranke und ihre Angehörigen Geld bekommen. Hinzu kommt, dass die Betroffenen oft gar nicht wissen, welche Leistungen ihnen überhaupt zustehen. Genau das will Westerfellhaus nun ändern. „Wir müssen die Bürokratie entschlacken und individuellere Leistungen ermöglichen, um hunderttausende pflegende An- und Zugehörige massiv zu unterstützen“. Das Echo auf seinen Vorstoß war verhalten.

Weiter in der Umsetzung sind die Pflegestützpunkte, für welche die bayerischen Bezirke und die Krankenkassen bereits eine Rahmenvereinbarung geschlossen haben, mit der die Finanzierung gesichert wurde.

AOK-Direktor spricht von Dschungel

Im Landkreis würden alle wichtigen Ansprechpartner unter einem Dach konzentriert, versprachen Sailer und Heigl. Der Stützpunkt werde barrierefrei und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein.Beide räumten ein, dass es beim Thema „Pflege“ viele Baustellen gebe. Als eine der größten gilt der Fachkräftemangel. Hier hat der lLandkreis einer neuen Imagekampagne für Pflegeberufe ins Leben gerufen. „Herzbeauftragte“ soll Begeisterung für den Pflegeberuf wecken. Aus Sicht der Krankenkassen ist es wichtig, Pflegebedürftigkeit so gut als möglich zu vermeiden. Ein Stück weit aber seit diese schicksalhaft, so AOK-Chef Heigl, und dafür müsse man „die Menschen mit Informationen wappnen“.

