Podiumsdiskussion: Wer hat die besten Ideen für Neusäß?

Die vier Bewerber duellieren sich bei einer Podiumsdiskussion am 7. März in Steppach. Unter anderem geht es um den Nahverkehr und das Thema Wohnen.

Von Angela David

Wie soll Neusäß von der Uniklinik profitieren? Wie kann der öffentliche Nahverkehr in Neusäß voran kommen? Wie sollen künftig Vereine gefördert werden? Um die politischen Konzepte für die Zukunft von Neusäß geht es bei einer Podiumsdiskussion mit allen Bürgermeisterkandidaten am Samstag, 7. März, in der Turnhalle des TSV Steppach (Ulmer Str. 86) von 11 bis 13 Uhr.

Veranstaltet wird die Diskussionsrunde vom Bund der Selbständigen Schwaben ( BDS ), die Moderation übernimmt der Journalist Jürgen Marks.

Seinen Fragen stellen werden sich Richard Greiner (CSU, amtierender Bürgermeister) und seine Herausforderer Michael Frey (Grüne), Bernhard Hannemann (Freie Wähler) und Susanne Höhnle (SPD).

Folgende Themenbereiche stehen schon fest

Wohnen in der prosperierenden Stadt : Wie können wir den akuten Notstand vermeiden?



: Wie können wir den akuten Notstand vermeiden? Moderne Mobilität : Was geht mit Tram, Bus und Fahrrad vorwärts?



: Was geht mit Tram, Bus und vorwärts? Wachstum durch die Uniklinik : Wie organisieren wir den Aufschwung?



: Wie organisieren wir den Aufschwung? Wie soll in Zukunft in Neusäß das Ehrenamt und die Vereine gefördert werden?



Doch auch die Bürger bestimmen die Inhalte der Diskussion mit: Unsere Leser können vorab Fragen einreichen, die den Neusässer Bürgermeisterkandidaten gestellt werden. Die Vorschläge können Sie auf folgender Homepage stellen: www.bds-bayern.de/neusaess-2020/.

Wer ist der Veranstalter? Der BDS engagiert sich in der Region vor allem für mittlere und kleine Unternehmen unter dem Motto „Heimat für den Mittelstand“. Dem BDS Bayern gehören rund 15000 Unternehmen und Selbstständige mit etwa 350000 Mitarbeitern an. Im Wirtschaftsraum rund um Augsburg engagieren sich laut BDS etwa 1000 Firmen in dem Wirtschaftsverband, dem zum Beispiel Unternehmen wie die Augsburger Puppenkiste und die Großbäckerei Ihle angehören.

Möglichkeit zum Kennenlernen, Informationsaustausch und Vernetzen

Bezirksvorsitzender ist der Augsburger Steuerberater Frank Dietrich , Bezirksgeschäftsführer ist Tilo Treede aus Mering. In Neusäß sei die Neugründung eines eigenen BDS-Ortsverbandes vorgesehen, die Planungen laufen bereits, so Treede.

„Mit Podiumsdiskussionen wie in Neusäß wollen wir Bürgern, Unternehmern und Vertretern aus der Politik die Möglichkeit zum Kennenlernen, Informationsaustausch und Vernetzen geben“, sagt der Geschäftsführer.

Die Planungen zur Neugründung eines eigenen BDS-Ortsverbandes schreiten voran.

