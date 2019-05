00:32 Uhr

Politiker beim Ärztetag

Rezept gegen Mangel an Hausärzten gesucht

Im Zuge des Hausärztetages besuchte FW-Landtagsabgeordneter Fabian Mehring die Praxis von Jakob & Johannes Berger in Herbertshofen. Dabei ging es um die aktuelle Situation der Hausärzte und die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum. „In Meitingen können wir uns über die aktuelle Hausarztversorgung glücklich schätzen. Doch bereits in der Nachbarschaft sieht die Lage sehr kritisch aus. Ein wichtiger Schritt ist die Etablierung des allgemeinmedizinischen Lehrstuhls an der Universität Augsburg“, so Mehring.

Dies sehen auch Dr. Jakob Berger, Bezirksvorsitzender der schwäbischen Hausärzte, und dessen Sohn und Praxisnachfolger Dr. Johannes Berger als richtigen Weg. „Hausärzte haben es in der heutigen Zeit einfacher,“ so Jakob Berger. „Der Beruf ist mit dem Familienleben viel besser vereinbar und bietet eine spannende Abwechslung von verschiedenen medizinischen Bereichen. Diese Botschaft muss in der Medizinerausbildung ankommen.“

Die Politik kann in den Augen Mehrings steuernd eingreifen: „Erfolgsmodelle wie die von Landrat Leo Schrell im Landkreis Dillingen auf den Weg gebrachte, gezielte Förderung junger Ärzte im ländlichen Raum, zeigen deutlich, dass entsprechende Instrumente funktionieren. Darin liegt jede Menge Potenzial, das es auszuschöpfen gilt.“

