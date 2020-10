12:50 Uhr

Polizei schnappt Fahrraddieb auf frischer Tat

Die Polizei hat in Gersthofen einen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt.

Der 30-Jährige zwickte das Schloss mit einem Bolzenschneider durch. Nun sucht die Polizei den Besitzer des Rads.

Schnell vorbei war die Diebestour eines 30-Jährigen, der am vergangenen Freitag gegen 16 Uhr von einer Streife der Polizeiinspektion Gersthofen dabei beobachtet wurde, wie er sich an einem hochwertigen Fahrrad, abgestellt am Gersthofer Bahnhof, zu schaffen machte.

Polizei sucht den Besitzer des Mountainbikes

Er durchzwickte mittels eines Bolzenschneiders ein angebrachtes Spiralschloss und wollte mit dem Fahrrad flüchten. Hierbei konnte er noch vor Ort festgenommen werden. Der Besitzer des Fahrrads, ein Mountainbike der Marke Cube, rot-schwarz, wird derzeit noch gesucht. Er wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 zu melden.

