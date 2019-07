vor 37 Min.

Polizei stoppt Autofahrer und Schüler stellen Fragen

130 Schüler der Paul-Klee-Gymnasiums befragten gestern in Gersthofen Autofahrer an den Einfahrtsstraßen. Diese sollten Auskunft geben, woher sie kamen und wohin sie unterwegs waren. Die Polizei hielt dafür die Autos an.

Von Gerald Lindner

Von der Polizei rausgewunken wurden am Montagvormittag viele Autofahrer. Der Grund waren Verkehrsbefragungen, welche die Stadt für ihre künftigen Straßenumbaupläne benötigt. 130 Schüler des Paul-Klee-Gymnasiums befragten die Autofahrer nach ihrem jeweiligen Abfahrts- und Zielort.

Unterstützung der Polizei brauchten die Schüler, weil nur diese Autos aus dem Verkehr winken darf. Nach Angaben der Polizei wurden von den Ordnungshütern allerdings keine Autofahrer befragt, es ging rein um die Verkehrserhebung der Stadt.

Die Stadt will ein Gesamtverkehrskonzept erstellen

Nicht nur die fast täglich vom Stau betroffene Bahnhofstraße ist ein neuralgischer Punkt, was den Verkehr in Gersthofen betrifft. Die Stadt will ein Gesamtverkehrskonzept erstellen. Deswegen läuft eine Verkehrsbefragung: Gersthofer Bürger sollten jüngst bereits bei einem ersten Schritt am Dienstag, 9. Juli, aufschreiben, welche Wege sie genau an diesem Tag zurücklegten. Ein entsprechender Fragebogen wurde an alle Gersthofer Haushalte verteilt. Nachgefragt wurde darin beispielsweise nach der Zahl der Menschen im jeweiligen Haushalt und ihrem Alter, ob sie einen Führerschein und eigenes Auto besitzen und/oder eine Dauerkarte für den ÖPNV vorhanden sind und ob der Haushaltsbewohner berufstätig ist oder nicht.

Dann sollten die Gersthofer auflisten, zu welchem Zeitpunkt sie wohin unterwegs waren und so alle Wege festhalten, die sie an dem Tag zurückgelegt haben – ob zu Fuß oder mit einem Verkehrsmittel. War es eine Fahrt zur Arbeit, zum Einkaufen oder um jemand abzuholen, wurde beispielsweise gefragt. Ebenso, welche Verkehrsmittel für die jeweilige Strecke benutzt werden. Entstanden ist der Fragenkatalog in Zusammenarbeit mit der Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr.

Eine Zählung an allen Ein- und Ausfallstraßen

Als zweiter Schritt fand nun am Montag an allen Gersthofer Ein- und Ausfallstraßen eine Zählung statt. Mit Unterstützung der Polizei befragten laut Bürgermeister insgesamt 130 Schüler des Paul-Klee-Gymnasiums die Autofahrer woher sie kamen und wohin sie unterwegs waren. Zudem wurden die Autos an verschiedenen Verkehrsknoten, zum Beispiel im Norden Gersthofens beim Kreisverkehr am Kirchplatz gezählt und festgehalten, in welche Richtung sie weiterfuhren.

So soll herausgefunden werden, ob es sich um Ziel- und Quellverkehr oder um Durchgangsverkehr handelt. Die so gewonnenen Daten sollen diejenigen ergänzen, die bei einer Verkehrszählung vor knapp einem Jahr bereits erhoben wurden.

„An der Strasserkreuzung haben wird diesmal nicht zählen lassen, weil wir vor etwa einem halben Jahr dort bereits genau untersucht haben und daher ziemlich genau wissen, wie dort aktuell die Verkehrsflüsse sind“, so Wörle weiter.

Zahlen sollen Grundlage für unser Gesamtverkehrskonzept sein

Nach der Sommerpause rechnet der Bürgermeister mit den Ergebnissen der aktuellen Befragungen. Diese sollen dann in den entsprechenden Ausschüssen sowie im Stadtrat behandelt werden. „Die so gewonnenen Zahlen sollen Grundlage für unser Gesamtverkehrskonzept sein – also für alles, was wir künftig mit unseren Straßen machen wollen“, so Wörle weiter. In diesem Zusammenhang soll dann auch geklärt werden, ob die Verlängerung der Straßenbahnlinie 4 bis nach Gersthofen hinein überhaupt infrage kommt.

Wie berichtet, gibt es erste Überlegungen, die Straßenbahn vom heutigen Endpunkt Oberhausen-Nord weiter nach Norden bis St. Jakobus beziehungsweise bis hin zur Kreuzung Donauwörther/Berliner Straße zu verlängern und dort gegebenenfalls auch einen Park-and-Ride-Platz anzulegen.

Schon konkreter sind die Vorstellungen, wie die Bahnhofstraße zwischen B2/B17 und Strasserkreuzung umgestaltet werden soll. Hier sind unter anderem breite Gehwege und schmalere Fahrspuren als heute angedacht.

