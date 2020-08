10:42 Uhr

Polizei sucht Zeugen: Unbekannter zerkratzt Auto in Langweid

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Dienstag ein Auto in der Langweider Schubertstraße mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Das beschädigte Auto stand in der Langweider Schubertstraße. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen auf den Täter.

Ein an der Schubertstraße in Langweid abgestelltes Auto ist in der Nacht auf Dienstag von einem Unbekannten zerkratzt worden. Laut Polizei beschädigte der Täter das Fahrzeug an der rechten Seite mit einem spitzen Gegenstand.

Auto in Langweid zerkratzt: 2500 Euro Schaden

Dadurch verursachte er einen Sachschaden von etwa 2500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefon 0821/323-1810. (kinp)

