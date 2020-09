14:24 Uhr

Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht in Gessertshausen

Die Polizei in Zusmarshausen ermittelt wegen einer Unfallflucht in Gessertshausen.

Die Polizei sucht nach Zeugen einer Fahrerflucht in Gessertshausen. Dabei streifte vermutlich ein dunkler Wagen den Außenspiegel eines Audis.

Vermutlich ein dunkler Wagen streifte am Freitag, 25. September, in Gessertshausen den Außenspiegel eines geparkten Audi A3, wobei ein Sachschaden am Audi in Höhe von 150 Euro entstand. Laut einer Zeugenaussage hielt der bislang noch unbekannte Fahrer des dunklen Wagens jedoch nicht an, sondern fuhr einfach weiter.

Der Vorfall ereignete sich in der Oberschönenfelder Straße, auf Höhe des Veilchenweges um 11.30 Uhr. Die Polizei Zusmarshausen bittet um weitere Hinweise, Telefon 08291/18900. (AZ)

