Prozession am Donnerstag

Fronleichnam in Gersthofen

Ein falsches Datum hat sich in unserer gestrigen Ankündigung der Fronleichnamsprozessionen in Gersthofen und seinen Stadtteilen eingeschlichen. Die Pfarreiengemeinschaft Gersthofen feiert Fronleichnam natürlich nicht am Sonntag, sondern wie alle anderen Orte auch am Donnerstag, 20. Juni.

Nach einem Festgottesdienst um 9 Uhr startet die Prozession an der Kirche St. Jakobus. Der Verlauf der Prozession: über den Kirchplatz zum Kreisverkehr, durch die Schulstraße zur Bahnhofstraße, Überquerung der Bahnhofstraße, Station auf dem Rathausplatz, anschließend durch den Torbogen „Rathaus-Strasser“ zur Donauwörther Straße und zurück zur Pfarrkirche St. Jakobus. Bei schlechtem Wetter entfällt die Prozession.

Die Pfarreiengemeinschaft Gersthofen bittet die Anwohner entlang des Prozessionsweges, ihre Häuser zu schmücken.

Wir bitten, den Fehler in der gestrigen Ankündigung zu entschuldigen. (AL)

