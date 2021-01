vor 48 Min.

Radfahrer kollidiert in Biburg mit einem Autofahrer

Ein Radfahrer stieß am Donnerstag auf der Augsburger Straße in Biburg mit einem Auto zusammen.

Beim Zusammenstoß stürzt ein 40-Jähriger von einem Rennrad und verletzt sich leicht. Er wird in die Uniklinik eingeliefert.

Ein Rennradfahrer war am Donnerstag auf der Augsburger Straße in Biburg mit einem Auto zusammengestoßen. Der 40-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen und zu musste in die Uniklinik eingeliefert werden.

Der Radler war laut Polizei gegen 14.40 auf dem Radweg in Richtung Biburg unterwegs. Auf Höhe des Sportplatzes kam plötzlich eine 63-jährige Autofahrerin aus einer Einmündung. Der 40-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Wagen. Der Sachschaden wurde auf rund 700 Euro geschätzt. (thia)

