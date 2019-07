vor 45 Min.

Radrennfahrer war schon in Neusäß schnell

Sieger einer Etappe der Tour de France ist hier kein Unbekannter

Dieser Gewinner einer Tour-de-France-Etappe hat auch schon in Neusäß gesiegt: Daryl Impey, der südafrikanische Rennradmeister, hatte 2014 jene Etappe der Bayern-Rundfahrt gewonnen, die damals in Neusäß endete. Damals hatte er sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Deutschen Jens Voigt geliefert und am Ende die besseren Karten. Ähnlich war es nun am Sonntag, dem französischen Nationalfeiertag: Daryl Impey siegte buchstäblich in letzter Sekunde. Schon 2013 war der damals 29-Jährige der erste Träger des gelben Trikots bei der Tour de France aus Afrika.

Ein Fest für Radrennfreunde und Hobbysportler war vor fünf Jahren die Etappe der Bayern-Rundfahrt, die in Neusäß endete – obwohl es damals Ende Mai mit rund zehn Grad recht kühl war. Nach 2008 hatte die Bayernrundfahrt zum zweiten Mal Station in Neusäß gemacht, 4000 Zuschauer waren gekommen. Mit dabei war Bürgermeister Richard Greiner, der sich im Vorfeld für den Etappenzielpunkt in Neusäß stark gemacht hatte. Er erinnert sich, wie spannungsgeladen das Finish der 35. Bayernrundfahrt war. „Zweimal flitzte das Hauptfeld mit fast 60 Stundenkilometern durch Neusäß und die Hauptstraße. Tausende faszinierte Zuschauer fieberten mit dem 42-jährigen Jens Voigt mit, dem man den Sieg wünschte, weil es in seiner langen und erfolgreichen Karriere sein letztes Rennen war und er als „Ausreißer“ als Erster in die Hauptstraße einfuhr, dann aber auf den letzten Metern vom Hauptfeld und dem Sieger Daryl Impey eingeholt wurde.“

Dem Sieger kam Richard Greiner dann noch ganz nah. Er begleitete ihn zum Rahmenprogramm „Kultur im Park“, wo sich Impey ganz locker unters Publikum begab. „Ich erinnere mich, dass dort von einer Rapgruppe afrikanischer Hip-Hop gespielt wurde, was natürlich Zufall war, ihn aber sehr gefreut hat. Er hat gemeint: „Afrikanische Musik klingt in Deutschland ganz anders als in Afrika“, weiß der Bürgermeister noch. (jah)

