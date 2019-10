vor 21 Min.

Rat lehnt Mehrfamilienhaus ab

Warum das Gebäude in Eisenbrechtshofen durchgefallen ist

Mit verschiedenen Bauanträgen beschäftigte sich der Biberbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

In Feigenhofen kann ein Zweifamilienhaus am Bichel entstehen, votierte der Gemeinderat einstimmig. Es handele sich um einen Ersatzbau und die Nachbarn sind einverstanden. Auch füge sich das Haus mit zwei Vollgeschossen und Satteldach in die umgebende Bebauung ein, so Ulrike Riss vom Bauamt.

Durchgefallen ist der Antrag für den Bau eines Mehrfamilienhauses in Eisen-brechtshofen beim Gemeinderat. Im Baugebiet am Ahornweg möchte der Antragsteller vier Wohneinheiten errichten, obwohl dort im Bebauungsplan nur zwei Wohneinheiten pro Platz vorgesehen sind. Auch seien eine ganze Reihe von weiteren Vorgaben des Bebauungsplans nicht eingehalten, so Riss. Vier Wohneinheiten werde man keinesfalls akzeptieren, so der Konsens im Rat.

Keine Einwendungen hat Biberbach gegen zwei Vorhaben von Nachbargemeinden. Die Stadt Wertingen plant die Aufhebung des Teilflächennutzungsplanes Windkraft. Dort wolle man keine eigene Planung mehr, sondern schließe sich den gesetzlichen Regelungen an, erklärte Bürgermeister Wolfgang Jarasch.

Langweid plant die 2. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbepark Foret“. Im Planungsbereich soll eine Eisenbahnwerkstatt entstehen. Dafür müssen Ausgleichsflächen geschaffen werden. Die Planungsunterlagen seien umfangreich und entsprechen den Vorgaben, so Geschäftsleiter Stefan Behringer. Ausgleichsflächen würden eins zu eins angelegt. Es stehe nichts gegen eine Zustimmung.

Weiteren Handlungsbedarf sieht der Gemeinderat im Ortsteil Salmannshofen. Dort möchte ein Bauwerber ein Einfamilienhaus und eine Lagerhalle bauen. Das Landratsamt hatte eine Bebauung in dem Bereich bereits kategorisch abgelehnt. „Wir müssten eine Bauleitplanung darüber legen“, so Geschäftsleiter Stefan Behringer. Nur so könne eine Bebauung im „absoluten Außenbereich“ möglich gemacht werden. Das sei aber laut Ratsbeschluss nur möglich, wenn die Gemeinde selbst ein Baugebiet ausweise und im Besitz der Grundstücke sei. Alternativ sei die Aufstellung eines Bebauungsplanes möglich, wenn der Bauwerber die nicht unerheblichen Kosten übernehme.

Man müsse mit den Anwohnern im kleinen Ortsteil reden, so Franz Bayer (CSU). „Wir haben den Flächennutzungsplan so gemacht, dass Leute, die im Ort aufgewachsen sind, dort auch bauen dürfen.“ Es sei die Aufgabe der Gemeinde, dafür zu sorgen, dass gebaut werden kann“, sagte Anton Hörmann (FW). Eine Lösung soll nun in Absprache mit dem Bauwerber und den anderen Anwohnern in Salmannshofen gefunden werden. (AL)

Themen folgen